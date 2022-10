Governo publica documento para o cidadão sobre o Orçamento do Estado para 2023

O ministro de Estado e das Finanças, Fernando Medina, acompanhado pelos seus secretário de Estado © LUSA

O Ministério das Finanças publicou esta quarta-feira, o Orçamento Cidadão, um documento que procura apresentar os principais números e medidas do Orçamento do Estado para 2023, "num exercício de transparência e de aproximação da política pública aos cidadãos", segundo um comunicado enviado pela tutela.

O documento, que está disponível no site da Direção-Geral do Orçamento, apresenta os principais indicadores do cenário macroeconómico do governo para o próximo ano, explica de onde vêm as receitas de mais de 111 mil milhões de euros (45,4% do PIB) e quais são as principais despesas que deverão ascender a 113 mil milhões de euros (44,5% do PIB), o que dará um défice de 0,9%, destaca na mesma nota o Ministério das Finanças.

"Através de fluxogramas, quadros e gráficos simplificados e de fácil compreensão e de descrições breves das principais medidas incluídas no documento, o Orçamento Cidadão explica as prioridades do governo na elaboração do Orçamento do Estado para 2023", sublinha o gabinete de Fernando Medina.

"A publicação deste documento tem também o objetivo de promover a transparência, reforçando assim a qualidade do processo orçamental e do debate e participação democrática", concluiu a nota.