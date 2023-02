Governo quer criar cartão pré-pago para os transportes

O ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro. © LUSA

O governo está a estudar a criação do Cartão de Mobilidade, semelhante aos cartões de refeição, com benefícios para empresas que desincentivem os trabalhadores do uso de transporte individual e que pode ser usado em modos de transporte sustentável.

A ideia foi anunciada pelo ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, esta quarta-feira durante uma audição na Comissão parlamentar de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação.

O governante destacava algumas "novidades a apresentar em breve, para melhorar a mobilidade coletiva", quando anunciou que está a ser estudada a criação de um "Cartão de Mobilidade", uma "solução semelhante ao cartão de refeição".

O cartão prevê benefícios às empresas que recorrerem àquele cartão, desincentivando, assim, o uso de transporte individual pelos trabalhadores.

A ideia, explicou o ministro, é que o cartão possa ser usado em modos de transporte sustentável e "talvez na aquisição de velocípedes e veículos elétricos".

Duarte Cordeiro referiu ainda o projeto 1Bilhete.pt, que vai ser lançado na sexta-feira, e que visa a criação de uma plataforma de bilhética intermodal de abrangência nacional.

O projeto conta, no seu arranque, com a colaboração dos Transportes Metropolitanos de Lisboa - TML e dos Transportes Intermodais do Porto - TIP, que vão trabalhar de forma colaborativa na partilha de recursos, conhecimento e desenvolvimentos, sob a supervisão do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT).

"Este projeto preconiza a criação de um cartão único de transporte a nível e nacional e prevemos ter resultados ainda este ano", afirmou o ministro do Ambiente.