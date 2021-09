Governo quer reunião do Infarmed para decidir nova fase de desconfinamento

A ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, durante a conferência de imprensa no final da reunião do Conselho de Ministro © Mário Cruz/LUSA

Nas próximas semanas, o governo quer voltar a reunir-se com os especialistas que habitualmente marcam presença nos encontros do Infarmed. Numa altura em que Portugal se aproxima de alcançar a meta de 85% da população com a vacinação contra a covid-19 completa, o governo admite que a partir do próximo mês o país irá viver com medidas de caráter obrigatório e com recomendações da Direção Geral da Saúde (DGS).

Questionada pelos jornalistas na conferência de imprensa após o encontro do Conselho de Ministros, Mariana Vieira da Silva reconheceu que o patamar de 85% da população vacinada "aproxima-se no sentido em que já temos, neste momento, mais de 85% da população com uma dose". Tendo em conta o calendário das vacinas "é fácil perceber que no final deste mês se atingirá essa meta".

"A intenção do Governo é que se realize uma nova reunião do Infarmed para debater este novo patamar e as medidas que se devem aprovar", acrescentou a ministra da Presidência.