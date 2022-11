Governo quer subsidiar contratação de desempregados de longa duração

O governo quer "apoiar o regresso de desempregados de longa duração ao mercado de trabalho" através de "uma medida que permita conciliar o subsídio de desemprego com o salário", anunciou ontem a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, no final de mais uma ronda negocial com patrões e sindicatos, no âmbito do acordo de médio prazo de melhoria de rendimentos, assinado entre governo, confederações patronais e UGT.

Trata-se ainda de "uma proposta inicial" que será desenvolvida em próximos encontros da Concertação Social. Mas Ana Mendes Godinho já deslindou alguns aspetos deste apoio: será dirigido a desempregados há mais de um ano fora do mercado de trabalho e que beneficiem do subsídio de desemprego. O objetivo é acumular "parte do subsídio de desemprego com o salário", sendo que a prestação social irá diminuindo em função da evolução do contrato de trabalho e do ordenado. Na prática, o Estado estará a subsidiar a contratação de desempregados de longa duração. Desconhece-se para já as condições para aceder ao apoio, até porque ainda está a ser estudado: se o ordenado tem de ser inferior ao subsídio ou se apenas se aplica no caso de trabalho a tempo parcial.

Neste momento, já existe algo do género: o subsídio de desemprego parcial que se destina a desempregados que estejam a receber subsídio de desemprego e queiram somar a prestação social a um vencimento de um contrato por conta de outrem a tempo parcial ou a um rendimento por conta própria, desde que estes valores sejam inferior ao subsídio. A ministra do Trabalho revelou, contudo, que "esta medida tem pouca abrangência", daí a necessidade de avançar noutra frente. Aliás, as estatísticas da Segurança Social relativas às prestações de desemprego nem sequer revelam quantas pessoas estão a beneficiar do subsídio de desemprego parcial.

A proposta de subsídio para desempregados de longa duração prevê ainda uma "análise personalizada das pessoas desempregadas de longa duração", afirmou a ministra.