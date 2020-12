Governo recua e aperta regras no Ano Novo. Circulação proibida a partir das 23 horas

O primeiro-ministro, António Costa, apresenta em conferência de imprensa as conclusões da reunião de Conselho de Ministros, realizada no Palácio da Ajuda em Lisboa, 12 de novembro de 2020. TIAGO PETINGA/LUSA © LUSA

O Governo decidiu manter o alívio nas regras para o Natal, mas vai apertar as restrições de circulação no Ano Novo, anunciou esta quinta-feira o primeiro-ministro. Na passagem do ano, a circulação vai ficar proibida a partir das 23 horas e nos três dias seguintes há recolher obrigatório a partir das 13 horas.

"Ao contrário do que tínhamos anunciado temos de cortar totalmente as celebrações de Ano Novo, a liberdade de circulação será restrita a partir das 23 horas do dia 31 e no feriado de dia 01 e no fim de semana a circulação será restrita a partir das 13 horas", anunciou António Costa depois do Conselho de Ministros desta quinta-feira.

Estas regras mais apertadas aplicam-se a todos os concelhos no país e não apenas aos que estão classificados como de risco elevado ou extremo.

"Infelizmente, o ritmo tem vindo a tornar-se mais lento, ou seja, não estamos hoje no ponto em que desejávamos estar", assumiu o primeiro-ministro, para justificar a alteração das regras que estavam previstas para a passagem do ano e dias seguintes.

Quanto ao Natal, António Costa garantiu que as medidas que foram anunciadas se mantêm, mas avisou que os cuidados devem ser "máximos". "Os festejos de Natal têm de decorrer com o cuidado máximo e evitar reunir um número muito grande de pessoas", apontando que se deve "estar à mesa o tempo estritamente necessário e estar o máximo de tempo possível com máscara. Temos de ter a consciência que cada um de nos é um risco e que o risco é maior quantos mais formos", sublinhou.

Em atualização