Governo recusa compensar corte nas pensões em 2024. © Paulo Spranger

O governo recusa compensar o corte que os reformados irão sentir quando as pensões forem atualizadas em 2024 e anuncia que a nova fórmula de cálculo, menos suscetível à inflação, será conhecida em breve.

O ministro das Finanças, Fernando Medina, reiterou esta terça-feira, durante uma audição no Parlamento, que o "governo cumpriu escrupulosamente a lei da fórmula das pensões para 2023, que determina que o aumento corresponde ao valor da inflação de 2022 mais o adicional do PIB acima de 2%", rejeitando qualquer corte na atualização das prestações como contrapartida ao bónus de mais meia pensão paga em outubro, apesar das insistências dos deputados do PSD, Hugo Carneiro, e do PCP, Duarte Alves.

Só que, na realidade, estes 2,7 milhões de pensionistas da Segurança Social e da Caixa Geral de Aposentações com prestações mensais brutas até 5765,16 euros sofreram uma penalização nos aumentos decretados para este ano.

Caso o governo cumprisse a regra original, que calcula a atualização tendo em conta o crescimento médio do PIB nos últimos dois anos e a inflação apurada em novembro, as pensões deveriam ter sido aumentadas entre 8,42% e 7,46% e não entre 4,83% e 3,89% como determinou o decreto-lei do governo. Ou seja, a atualização das prestações foi apenas cerca de metade, o que irá originar perdas na base de cálculo em 2024.

O governo justifica esta medida com o complemento de meia pensão atribuído em outubro, que somada ao aumento anual das prestações, perfaz efetivamente a atualização prevista nos bolsos dos reformados, mas mantém o corte na base de cálculo para 2024.

Ao não reconhecer esta diferença, na prática, o governo rejeita qualquer medida compensatória para o futuro. Se o executivo quisesse corrigir este diferencial, deveria aumentar as pensões em cerca de 10% em 2024, como noticiou o Público.

Fernando Medina apenas se comprometeu a apresentar em breve a nova fórmula: "Qual será a base de cálculo para 2024? No tempo oportuno divulgaremos e não faltará muito tempo para essa divulgação sobre o caminho de política económica e financeira que o governo irá seguir".

Recorde-se que, em julho do ano passado, foi criada uma comissão de acompanhamento para a sustentabilidade da Segurança Social que está incumbida de apresentar, até junho deste ano, propostas de diversificação das fontes de financiamento das pensões.

Será com base nessas conclusões que o governo irá desenhar a nova fórmula de atualização das reformas. A solução deverá passar pelo alargamento dos anos dos indicadores que são tidos em consideração (inflação e crescimento do PIB) para que o cálculo fique menos sensível a picos de inflação, revelou em março o secretário de Estado da Segurança Social, Gabriel Bastos.