Governo recusar dar aumento no pagamento das horas extra aos trabalhadores do Estado

A secretária de Estado da Administração Pública, Inês Ramires. © LUSA

O aumento do pagamento do trabalho suplementar a partir das 100 horas, que entrou em vigor a 1 de maio no setor privado, não será mesmo aplicado aos funcionários públicos. Os três sindicatos representativos dos trabalhadores do Estado (Fesap, Frente Comum e STE) reivindicaram o mesmo regime na reunião suplementar desta quarta-feira, mas a secretária de Estado da Administração Pública, Inês Ramires, recusou, para já, qualquer avanço nesse sentido.

"A secretária de Estado disse que a questão do trabalho suplementar nas carreiras gerais não podia entrar neste diploma", que transpõe as alterações do Código do Trabalho para a Lei Geral em Funções Públicas, adiantou o secretário-geral da Fesap, José Abraão. Contudo, "o governo não fechou a porta a rever esta matéria no mais curto espaço de tempo possível", salvaguardou.

Recorde-se que o que está previsto para as empresas do privado é a duplicação do acréscimo ao pagamento do valor da retribuição horária a partir das 100 horas: 50% pela primeira hora ou fração desta, 75% por hora ou fração subsequente, em dia útil, e 100% por cada hora ou fração, em dia de descanso semanal, obrigatório ou complementar, ou em feriado.

Significa que a partir das 100 horas, os funcionários públicos serão remunerados abaixo do privado: 25% pela primeira hora ou fração, 37,5% por hora ou fração subsequente, em dia útil e 50% por cada hora ou fração, em dia de descanso semanal ou em feriado.

Para a presidente do STE, Maria Helena Rodrigues, "esta continua a ser uma reivindicação nossa". Mas, para isso, seria necessária "uma alteração à Lei Geral em Funções Públicas, o que já sai do regime de convergência com o Código do Trabalho", esclareceu a dirigente sindical.

O secretário-geral da Frente Comum, Sebastião Santana, defende igualmente "o aumento do pagamento do trabalho suplementar tal como no privado". O líder sindical referiu que "a secretária de Estado não mostrou abertura para rever esta matéria, alegando que há muitos regimes especiais na Administração Pública, o que é um facto, mas o que está aqui em causa seria aplicável apelas às carreiras gerais, que sofreram um corte na remuneração das horas extra no período da Troika", vinca.

"Não há justificação nenhuma para o governo não dar esse aumento que não seja por um critério puramente economicista", critica Sebastião Santana.