O Governo quer reduzir a taxa de IVA sobre a eletricidade de 13% para 6%.Recorde-se que atualmente a taxa de IVA da luz é de 23% e a de 13% só se aplica a determinados níveis de escalões de consumo. A redução do IVA do gás não foi incluída no pacote de medidas apresento esta segunda-feira para ajudar as famílias, numa altura em que a inflação atingiu os 9%.