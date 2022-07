Governo reforça em 33,4 milhões verbas para transportes públicos

Os serviços públicos de transporte de passageiros vão receber mais 33,4 milhões de euros, de acordo com um despacho conjunto dos ministérios do Ambiente e das Finanças , publicado esta quinta-feira em Diário da República. O governo manda à Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) a transferência da verba extraordinária para o Fundo Ambiental e este deverá canalizá-la para as autoridades de transportes.

O governo justifica a medida com "os efeitos e severidade da crise pandémica no sistema de mobilidade persistiram durante todo o ano de 2021" e "os défices de financiamento relativos a 2021 não cobertos pelos apoios já conferidos". Daí este "financiamento adicional" às autoridades de transportes, a fim de "assegurar o financiamento e funcionamento dos serviços públicos de transportes de passageiros".

Estes 33,4 milhões de euros de reforço acrescem aos 96,5 milhões de euros extraordinários que o governo já tinha definido para mitigar problemas "em resultado do cenário mais severo da pandemia verificado até ao terceiro trimestre de 2021", de acordo com o mesmo decreto.

Segundo a tabela que acompanha o despacho, os transportes das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto serão os mais beneficiados, captando mais de 22 milhões dos 33,4 milhões de euros disponíveis.

As verbas só serão entregues às autoridades de transportes "mediante a apresentação por parte destas de uma declaração atestando que os operadores que têm verbas a auferir cumpriram os deveres de informação junto da AMT [Autoridade da Mobilidade e dos Transportes] e referindo os montantes já pagos e devidos a cada um dos operadores da sua área de intervenção, comprometendo -se a transferir as verbas para os operadores proporcionalmente ao valor da dívida e ao cumprimento dos deveres de informação.

Caberá à Autoridade da Mobilidade e dos Transportes a função de fiscalizar este financiamento extraordinário.