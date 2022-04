Governo reforça verbas para financiar oferta dos transportes públicos

© Artur Machado / Global Imagens

A nova proposta do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) não só mantém um financiamento total de 138,6 milhões de euros para o Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART) nos transportes públicos - gerido pelo Fundo Ambiental - como permite à entidade gestora transferir até 100 milhões de euros para assegurar ""para assegurar os níveis de oferta nos sistemas de transportes públicos abrangidos pelo PART nos anos de 2021 e 2022".

"O financiamento do PART nos transportes públicos é de € 138 600 000,00, através da consignação de receitas ao Fundo Ambienta [...] Fica ainda autorizado o Fundo Ambiental a transferir para as autoridades de transporte até mais 100.000.000,00 euros, para assegurar os níveis de oferta nos sistemas de transportes públicos abrangidos pelo PART nos anos de 2021 e 2022, tendo em conta um cenário mais adverso dos efeitos da crise pandémica no sistema de mobilidade, e verificação de uma queda de receita das empresas em resultado direto da pandemia, sendo o montante a transferir apurado trimestralmente, nos termos de despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e do ambiente e da ação climática", lê-se na proposta do OE2022.

Isto significa que, face à proposta do OE2022 chumbada em outubro de 2021, o Governo reforça para o dobro o financiamento possível às autoridades de transporte. Há seis meses, o executivo apenas previa a transferência de até 50 milhões para essas autoridades manterem os níveis de oferta dos sistemas de transporte público.

A verba prevista será apurada trimestralmente, de acordo com despachos dos governantes responsáveis pelas finanças e ambiente.

Em linha com o PART, o Governo reforça ainda, apra 15,5 milhões de euros, o financiamento do Programa de Apoio à Densificação e Reforço da Oferta de Transporte Público (ProTransp). Em outubro, esta verba ascendia a 15 milhões e, agora, o montante.