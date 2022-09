Governo reúne com parceiros sociais para fechar pacote sobre impostos

O secretário de Estado do Trabalho, Miguel Fontes, com a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, durante um debate parlamentar sobre legislação laboral no âmbito da agenda de trabalho digno © LUSA

Afinal ainda não é desta que o governo apresenta a proposta para o Acordo de Competitividade e Rendimentos que visa um aumento médio dos salários de 20% nos próximos quatro anos. O primeiro-ministro, António Costa, tinha anunciado que esta quarta-feira, dia 21, a comissão permanente da concertação social iria reunir para começar a debater o acordo de rendimentos, só que o executivo decidiu concluir primeiro a fase técnica para "acelerar o processo", afirmou ao Dinheiro Vivo o secretário de Estado do Trabalho, Miguel Fontes.

O governo "conta apresentar a primeira proposta para o acordo de rendimentos na próxima semana, dia 28", adiantou Miguel Fontes. O governante sublinha que "o objetivo não é protelar, bem pelo contrário". "Se estas reuniões técnicas não fossem concluídas e se houvesse reunião da comissão permanente já esta quarta-feira, então o encontro serviria apenas para fazer o ponto da situação".

Assim, esta terça-feira, dia 21, o grupo de trabalho para o acordo de rendimentos vai reunir pela quinta e última vez, antes da proposta de acordo de rendimentos ser apresentada, e contará com a presença do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes", além do secretário de Estado do Trabalho e dos parceiros sociais: confederações patronais e sindicais.

O encontro deverá incidir sobre medidas fiscais que potenciem o aumento médio dos salários. Esta terça-feira, o presidente da CIP - Confederação Empresarial de Portugal mostrou-se convicto de que é possível avançar com uma "descida do IRC de 21% para 19%", afirmou António Saraiva, durante a conferência "Fiscalidade no OE2022" promovida pelo Global Media Group, em Lisboa. De resto, a baixa do IRC e também do IRS tem sido uma bandeira da confederação patronal, tal como já noticiou o Dinheiro Vivo.

No fim de semana passado, o ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, já tinha anunciado que o governo estava a preparar uma "descida transversal" no IRC no âmbito da negociação do acordo de rendimentos e do Orçamento do Estado (OE) para 2023. Resta saber a medida, em concreto, que será efetivamente desenhada pelo governo.

O secretário de Estado do Trabalho não garante que o governo consiga fechar o Acordo de Competitividade e Rendimentos antes da proposta Orçamento do Estado para 2023, que tem de ser entregue até 10 de outubro. "A vontade do governo é fechar o acordo mais cedo do que tarde, mas, no momento atual, face à incerteza conjuntural decorrente do período pós-pandémico e da guerra, torna-se mais difícil fechar um acordo de rendimentos de médio prazo para os próximos quatro anos", isto é, até 2026, final da legislatura, esclareceu o governante.

Ainda assim, o executivo vai tentar carregar no acelerador mas sem ultrapassar o limite da velocidade: "Vamos tentar que o acordo possa já ter reflexo parcial na proposta do OE para 2023, mas não vamos fazer condicionar o acordo com a data do OE para 2023, porque este acordo não se esgota neste Orçamento".