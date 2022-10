Governo sobe fasquia do salário mínimo para os 760 euros em 2023

Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho © ANTÓNIO COTRIM/LUSA

O governo elevou a fasquia e propõe agora uma subida do salário mínimo de 7,8% para os 760 euros, em linha com a inflação estimada pelo Banco de Portugal para este ano. Trata-se de um aumento de 55 euros face aos atuais 705 euros e mais 10 euros relativamente aos 750 euros previstos inicialmente pelo executivo, de acordo com a proposta de Acordo de Competitividade que o executivo apresentou esta quinta-feira aos parceiros sociais, em reunião extraordinária da comissão permanente da Concertação Social.

Trata-se de uma melhoria da proposta inicial, uma vez que, tal como noticiou o Dinheiro Vivo, a intenção do governo era garantir um adicional de 1,3 pontos percentuais para cobrir o impacto da inflação. Feitas as contas, significaria adicionar este valor ao aumento que estava projetado, de 6,4%, o que daria uma subida de 7,7% para os 759 euros. O governo dá assim um salto para os 760 euros, uma subida de 7,8%, aproximando inclusivamente o salário mínimo nacional do proposto para a Função Pública: 761,58 euros.

(Notícia em atualização)