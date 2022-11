© Pixabay

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira uma medida que suspende a comissão de amortização antecipada de 0,5% nos créditos à habitação com taxas de juro variáveis.

O secretário de Estado do Tesouro, João Nuno Mendes, anunciou que a suspensão só se irá aplicar "a habitação própria e permanente com taxas de juros variáveis". "A partir da entrada em vigor não haverá pagamento da penalização da amortização do crédito e vigorará até ao final de 20232.

(Em atualização)