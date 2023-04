Governo tem 10 milhões de euros para apoiar eventos turísticos

O secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Nuno Fazenda. © TIAGO PETINGA/LUSA

Dinheiro Vivo 11 Abril, 2023 • 18:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O novo sistema de incentivos Portugal Events, lançado esta terça-feira, conta com 10 milhões de euros para apoiar a realização de eventos em 2023 e 2024, segundo nota enviada à comunicação social pelo Ministério da Economia e do Mar.

A dotação global será repartida, em partes iguais, por 2023 e 2024, destinando-se a apoiar eventos que pela sua escala sejam "catalisadores da atração de turistas e que valorizem, em simultâneo, os ativos e recursos de Portugal e das suas regiões", destacando-se, neste aspeto, uma clara discriminação positiva do interior.

São enquadráveis eventos associados ao desenvolvimento de produtos turísticos estratégicos (Eventos Turísticos Estratégicos) bem como eventos associativos ou corporativos.

O apoio financeiro a conceder tem o limite máximo de 250 mil euros, no caso dos Eventos Turísticos Estratégicos, e de 50 mil euros nos restantes casos, acrescendo uma majoração de 25% se os eventos se realizarem em Territórios de Baixa Densidade.

As candidaturas estão abertas a partir de amanhã e devem ser apresentadas, através de formulário próprio disponível no Sistema de Gestão de Projetos de Investimento. Para os eventos que decorrerão em 2024, as candidaturas podem ser submetidas a partir do dia 1 de setembro deste ano.

Para o Secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Nuno Fazenda, "este Programa, além de contribuir para a projeção externa de Portugal, terá também um papel importante na dinamização das economias locais, em particular nos territórios do interior, contribuindo, assim, para a coesão económica e social de todo o território".