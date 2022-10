Governo tem no forno a Lei das Startups "mais competitiva da Europa"

O ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, durante a conferência de imprensa para apresentação da 7.ª edição da Web Summit © EPA

O governo está a preparar uma nova lei para startups. O anúncio foi feito ontem pelo ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, à margem de um evento para apresentação da sétima edição da Web Summit, que teve lugar no Hub Criativo do Beato, em Lisboa, e contou com a presença do CEO da empresa que administra a cimeira tecnológica, Paddy Cosgrave. A proposta, avançou o responsável governamental, deverá ser conhecida até ao final deste ano, sob uma autorização legislativa do Orçamento do Estado para 2022.

"É tempo de olhar para o sistema atual e criar uma nova lei", frisou o ministro. Embora sem adiantar detalhes, Costa Silva disse que a proposta legislativa incluirá "diferentes áreas governativas" e que tratará de afinar não só o modelo de financiamento das startups, bem como o seu enquadramento fiscal - um dos "elementos importantes" neste último campo são as stock options (compensação para os trabalhadores em que são atribuídas ações da empresa) e a forma como passarão a ser tratadas.

O objetivo do Executivo, explicou o ministro, é apresentar uma resolução que não só consolide o sistema de empreendedorismo nacional, como também seja capaz de atrair companhias estrangeiras para o país. "Queremos ter a lei mais competitiva do mercado europeu e, quem sabe, do mercado internacional", vincou, deixando a garantia de que esta será uma proposta "muito atrativa" e "alinhada com as tendências verificadas no mercado".

Durante a conferência, Paddy Cosgrave não poupou os elogios à capital. Em 2016, ano em que a maior cimeira tecnológica da Europa se estreou em solo luso, "Lisboa não era vista como um hub de startups, hoje "é a cidade mais sexy para se fundar um negócio ou para se vir trabalhar", considerou. Esta mudança, prosseguiu, é justificada pela evolução do ecossistema português.

António Costa Silva não tardou em corroborar a ideia, apresentando dados que a sustentam: enquanto, em 2015, o ecossistema tecnológico valia 1% do Produto Interno Bruto (PIB), este ano, representa 18% da soma de todos os bens e serviços nacionais, traduzindo-se isto em 40 mil milhões de euros. O ministro salientou ainda o facto de existirem atualmente 2200 startups em Portugal e sete unicórnios (empresas avaliadas em mil milhões de dólares). "Somos uma nação de startups", disse.

No que toca à sétima edição da Web Summit, a decorrer entre 1 e 4 de novembro, são esperados mais de 70 mil participantes, um regresso aos valores de 2019. Contudo, o espaço da Feira Internacional de Lisboa (FIL), que se previa ampliado por esta altura, continuará o mesmo, apesar de haver um acordo entre a organização e o governo para a sua expansão até 2022.