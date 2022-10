Governo tenta fechar Acordo de Rendimentos com patrões e sindicatos

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, acompanhada pelo ministro das Finanças, Fernando Medina, ministro da Economia, António Costa Silva, secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, e pelo secretário de Estado do Trabalho, Miguel Fontes, aquando da apresentação da proposta de Acordo de Rendimentos aos parceiros sociais, a 28 de setembro © LUSA

O governo vai tentar fechar o Acordo de Competitividade e Rendimentos com os parceiros sociais esta quinta-feira, a tempo de poder ser incluído na proposta do Orçamento do Estado para 2023 que será entregue na próxima segunda-feira, dia 10, no Parlamento.

Para esta quinta-feira, a partir das 18h, foi convocada uma reunião extraordinária da comissão permanente da Concertação Social, onde a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, e o ministro das Finanças, Fernando Medina, irão apresentar alguns ajustes à proposta inicial do Acordo de Rendimentos de forma a responder às reivindicações de patrões e sindicatos.

Segundo fonte oficial do Ministério do Trabalho, "a proposta que será apresentada resulta dos contributos que os parceiros sociais deram nas reuniões bilaterais" que decorreram nos últimos dias desde que o executivo entregou a proposta do "Acordo de Médio Prazo de Melhoria dos Rendimentos, Salários e Competitividade", no passado dia 28 de setembro.

Recorde-se que, no final da primeira reunião para a apresentação do Acordo de Rendimentos, os parceiros sociais mostraram-se insatisfeitos com o documento. Sindicatos exigiram mais valorizações salariais e patrões insistiram na redução do IRC e das tributações autónomas.

De acordo com o documento inicial, e tal como o Dinheiro Vivo noticiou, é intenção do governo subir o salário mínimo nacional, em 2023, além dos 750 euros previstos, A proposta refere "o aumento da remuneração mínima deve assegurar um diferencial adicional para compensar os impactos da inflação". Esse extra é quantificado em 1,3 pontos percentuais pelo menos para os salários médios. Assim, e com base nas contas do DV, o salário mínimo poderá atingir os 759 euros, no próximo ano, ou até um valor mais elevado já que a proposta de ordenado mínimo para a Função Pública é de 761,58 euros.

As mais recentes estimativas do Banco de Portugal, publicadas esta quinta-feira, no boletim económico de outubro, apontam para uma inflação média para este ano de 7,8%, o valor mais elevado projetado até agora pelas principais instituições que acompanham a economia portuguesa. É mais um fator a pressionar para um aumento superior do salário mínimo.

A meta de elevar o ordenado mínimo para os 900 euros até 2026 mantém-se. Em termos médios, o objetivo do governo é que as remunerações dos trabalhadores se traduzam numa valorização anual de 4,8% durante os próximos quatro anos.

O governo compromete-se ainda a atualizar os escalões de IRS para que "os aumentos salariais não se diluam através da carga fiscal, nem se traduzam em perdas efetivas no rendimento disponível", de acordo com a proposta de Acordo de Competitividade e Rendimentos.

Como contrapartida para os empregadores, o executivo pretende reduzir o IRC seletivamente para empresas que contratem, aumentam os ordenados e invistam em Investigação & Desenvolvimento (I&D).

Na proposta de Acordo de Competitividade e Rendimentos, consta ainda o pagamento das horas extraordinárias a partir das 120 horas, medida que caiu no Orçamento do Estado para este ano depois da contestação das confederações patronais.

Assim a remuneração do trabalho suplementar irá subir a partir das 120 hora para "50% pela primeira hora ou fração desta, para 75% por hora ou fração subsequente, em dia útil e para 100% por cada hora ou fração, em dia de descanso semanal, obrigatório ou complementar, ou em feriado", lê-se no documento inicial.