Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos © EPA

Os municípios potencialmente afetados pela futura localização do novo aeroporto de Lisboa vão deixar de poder chumbar qualquer solução aeroportuária. A proposta do governo foi aprovada esta quinta-feira em Conselho de Ministros e terá ainda de passar pela Assembleia da República. Uma vez que o PS tem maioria absoluta e fechou um acordo com o PSD para a nova infraestrutura, o diploma terá luz verde do Parlamento.

(Notícia em atualização)