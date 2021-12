Governo transfere 22 milhões para programas Impulso Jovens STEAM e Impulso Adultos

© António Pedro Santos/Lusa

O Ministério da Ciência anunciou esta terça-feira a transferência de 22 milhões de euros para os consórcios liderados pelas instituições de ensino superior para concretizarem os programas Impulso Jovem STEAM e Impulso Adultos, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Em comunicado, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) explica que a quantia transferida "é referente a 31 dos 33 contratos aprovados no âmbito dos programas e assinados este mês".

Dos 22 milhões de euros transferidos, 12,7 milhões são destinados ao Programa Impulso Jovens STEAM e 9,3 milhões de euros ao Programa Impulso Adultos.

"Até ao fim do ano serão ainda ultimados e assinados os restantes dois contratos, um com a Universidade do Algarve e outro com a Universidade da Madeira", acrescenta.

A avaliação e aprovação das candidaturas aos dois programas esteve a cargo de "um painel independente internacional de alto nível e incluiu audições públicas com todos os consórcios proponentes, que envolvem instituições de ensino superior e outras entidades públicas e privadas, como empresas e autarquias", refere-se na nota.

O Programa Impulso Jovens STEAM visa promover e apoiar iniciativas orientadas para aumentar a graduação superior de jovens em áreas como ciências, tecnologias, engenharias, artes e matemática (STEAM - Science, Technology, Engineering, Arts and Mathmatics), "em consonância com as novas necessidades do mercado de trabalho", explica a tutela.

Já o Programa Impulso Adultos tem por objetivo reforçar e diversificar a formação pós-secundária, garantindo a reconversão e atualização de competências através do desenvolvimento de soluções de qualificação flexíveis.

Todos os contratos assinados no âmbito dos Programas Impulso Jovens STEAM e Impulso Adultos estão disponíveis no sítio da internet da Direção-Geral do Ensino Superior.