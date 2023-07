Governo transfere mais 32,9 millhões de euros para a gestão autárquica das escolas. © Álvaro Isidoro / Global Imagens

O governo vai transferir mais 32,9 milhões de euros para as autarquias, no âmbito da descentralização da educação, segundo um despacho publicado esta quarta-feira em Diário da República. Este reforço tem efeitos retroativios a 1 de janeiro.

"O presente despacho procede ao reforço dos montantes a transferir no âmbito do Fundo de Financiamento da Descentralização (FFD) no domínio da educação para 2023, no montante de 32 994 323 (euro), de acordo com o n.º 5 do artigo 66.º da Lei do Orçamento do Estado", lê-se no diploma.

Este novo envelope financeiro destina-se, nomeadamente, ao "transporte de alunos com necessidades específicas individuais, à aquisição de equipamento utilizado para a realização das atividades educativas", ao cumprimento "dos contratos interadministrativos de delegação de competências celebrados entre a Presidência do Conselho de Ministros, o Ministério da Educação e da Ciência e os município, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 30/2015, de 12 de fevereiro e ao pagamento da "componente do pessoal não docente", de acordo com o despacho, assinado pelo ministro das Finanças, Fernando Medina, pela ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, e pelo secretário de Estado da Educação, António Leite.

O despacho tem um anexo com a distribuição das verbas pelos concelhos do Continente. Os maiores cheques, acima de um milhão de euros, vão cinco municípios. A liderar o ranking, está a Câmara de Santa Maria da Feira, que vai receber 1,26 milhões de euros. A completar o top 3 estão Lisboa, com 1,19 milhões de euros, e Braga, com 1,11 milhões. Em quarto lugar, está o município de Sintra que terá direito a uma transferência de 1,09 milhões. E, em quinto, Vila Nova de Gaia, com 1,05 milhões de euros.

O reforço das verbas vem, assim, acomodar as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 16/2023, de 27 de fevereiro, que fixou um valor mínimo anual de 20 mil euros por estabelecimento escolar a transferir do Estado central para as autarquias.

O montante do fundo de descentralização da educação ainda pode ser alvo de novas transferências, uma vez que o despacho prevê que o mesmo "poderá ser ajustado em resultado de novo apuramento do custo real das refeições do municípios".