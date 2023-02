Governo trava Alojamento Local

O primeiro-ministro, António Costa (E), acompanhado pelo ministro das Finanças, Fernando Medina, durante a conferência de imprensa no final da reunião do Conselho de Ministros, no Palácio da Ajuda, em Lisboa, 16 de fevereiro de 2023. © ANTÓNIO COTRIM/LUSA

O Governo vai colocar um travão ao Alojamento Local (AL). O primeiro-ministro, António Costa, revelou esta quinta-feira que vão ser proibidas novas licenças de AL, com exceção nas zonas rurais, onde não há pressão urbanística e esta oferta pode contribuir para a dinamização do território.

Já para os proprietários que retirem os seus imóveis do AL até 2024, o Governo está disposto a conceder benefícios fiscais.

António Costa revelou na apresentação do pacote de medidas "Mais Habitação", que visa dar resposta à crise habitacional do país, a concessão de isenção a taxa zero dos rendimentos prediais em sede do IRS até 2030 aos proprietários que voltem a colocar as suas casas no mercado do alojamento habitacional.

Em sentido inverso, quem mantiver os seus imóveis em AL terá de pagar uma contribuição extraordinária que reverterá para o financiamento das políticas de habitação do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU).

As medidas do programa "Habitação Mais" estarão em discussão pública durante 30 dias.