Governo vai atualizar pensões "com correção integral da base" no próximo ano

Lisboa, 17/04/2023 - O ministro das Finanças, Fernando Medina, apresentou hoje o Programa de Estabilidade no salão nobre do Ministério das Finanças. Fernando Medina (Ministro das Finanças). (Gerardo Santos / Global Imagens) © Gerardo Santos / Global Imagens

O ministro das Finanças anunciou esta segunda-feira, durante a apresentação do Programa de Estabilidade para 2023-2027, que o Governo vai atualizar as pensões na íntegra em 2024.

"Temos hoje a margem necessária para proceder à atualização das pensões no ano de 2024, com a correção integral da base no cumprimento da fórmula das pensões", disse Fernando Medina.

Segundo o governante, o programa contém "o patamar necessário" para que a atualização das pensões no próximo ano "se faça cumprindo na íntegra aquilo que decorreria de uma aplicação direta da fórmula das pensões, sem a adaptação de 2023".

De recordar que, no ano passado, o executivo levou a cabo o pagamento do "bónus da meia pensão", que teve como consequência a diminuição a base de atualização das pensões para o ano seguinte.

"Tomamos as medidas que são necessárias em cada momento para a proteção das famílias e dos rendimentos, em particular dos mais vulneráveis. Fizemo-lo com o pagamento antecipado [em 2022] de metade da pensão de 2023 e com o pagamento da outra metade durante" o presente ano, apontou Medina.

Agora, e já com "melhor conhecimento dos dados do andamento da economia e das finanças públicas", garantiu o ministro, é tomada esta decisão.