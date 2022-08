Governo vai aumentar para 500 mil euros apoio para empresas intensivas em energia

Ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva © António Pedro Santos/Lusa

O governo prepara-se para aumentar o apoio máximo destinado às indústrias utilizadoras intensivas de gás natural dos atuais 400 mil para 500 mil euros, noticia o Público esta terça-feira, que recebeu confirmação do Ministério da Economia e do Mar.

O apoio em causa arrancou em abril com o programa "Apoiar Indústrias Intensivas em Gás". A medida deverá integrar o pacote de apoios extraordinários às famílias e empresas, prometido pelo primeiro-ministro para setembro, mas ainda terá de ser negociado este aumento com a Comissão Europeia.

O aumento visa compensar as elevadas faturas energéticas das empresas em alguns setores, como os das cerâmicas, metalúrgicas, vidrarias, cimenteiras e têxteis. A esta medida acresce a execução das estratégias para a descarbonização da indústria, inseridas na componente 11 do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e cujas metas têm de ser cumpridas até ao final de 2025. Em outubro, escreve o matutino, os primeiros contratos começam a ser assinados com as candidaturas selecionadas.