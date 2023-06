Governo vai corrigir lei de apoio às rendas através da bancada do PS

O ministro das Finanças, Fernando Medina. © Paulo Jorge Magalhães / Global Imagens

Perante a ilegalidade do despacho interno das Finanças que instruiu os serviços a considerar o rendimento bruto mais o que é sujeito a taxas especiais para a atribuição do apoio às rendas, em vez da matéria coletável, como dita a lei, o PS decidiu apresentar uma proposta de aditamento ao decreto para dar respaldo ao entendimento do governo.

Apesar da resistência em reconhecer que é preciso corrigir o diploma, o executivo acaba por dar a mão à palmatória, seguindo o conselho de vários fiscalistas, por via do seu grupo parlamentar que entregou esta quinta-feira, no Parlamento, um projeto de norma interpretativa da lei. A proposta tem a aprovação garantida pela maioria absoluta do PS.

Assim, e de acordo com o texto dos socialistas, "os conceitos de rendimento anual e de rendimento médio anual, a que se refere o artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 20-B/2023, de 22 de março, devem entender-se como incluindo os rendimentos considerados para determinação da taxa geral de IRS aplicável, as deduções específicas aos rendimentos de IRS considerados para determinação da taxa, bem como os rendimentos considerados para efeitos da aplicação das taxas especiais a que se refere o artigo 72.º do mesmo Código". Esta é a redação do despacho das Finanças, que considera o rendimento bruto mais aquele que está sujeito a taxas especiais como as pensões de alimentos ou os ganhos com rendas de imóveis.

O diploma, tal como foi promulgado pelo Presidente da República e publicado em Diário da República, releva apenas a matéria coletável, já depois do abate da dedução específica, de 4104 euros, para cálculo do subsídio mensal.

"Considera -se «rendimento anual» o total do rendimento para determinação da taxa apurado pela Autoridade Tributária na liquidação do IRS do beneficiário referente ao último período de tributação disponível", segundo o decreto. Ora o "rendimento para determinação da taxa" refere-se ao campo 9 da nota de liquidação do IRS, ou seja, diz respeito à matéria coletável.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, não quer comentar, para já, a proposta da bancada socialista. Esta quinta-feira, disse apenas que ainda precisa analisar o diploma: "Eu devo dizer que ainda não conheço o projeto de lei do PS, vou esperar para ver exatamente o que é que pretende: se é completar a lei anterior, se é alterar a lei anterior, se é corrigir alguns aspetos da aplicação administrativa. Vamos esperar para ver".

O Ministério das Finanças, tutelado por Fernando Medina, já tinha assumido que, "a bem da segurança jurídica", poderia ser necessário uma clarificação da lei. Ainda que as ministras da Presidência, Mariana Vieira da Silva, e da Habitação, Marina Gonçalves, tenham desvalorizado a ilegalidade do despacho, considerando normal a existência de normas internas.

Marina Gonçalves defendeu que "não há nenhum recuo" com o despacho das Finanças, sublinhando que o governo está "a dar um apoio em função do rendimento real das famílias", afirmou na manhã desta sexta-feira, numa entrevista à TVI.

No dia anterior, Mariana Vieira da Silva considerou que "o desenho de qualquer medida implica inúmeras vezes despachos que ajudam a fixar os critérios" para que os apoios "possam ser pagos", escusando-se a mais comentários.

Taxa de esforço superior a 100% exclui famílias

Com a alteração proposta pelo PS, fica em parte reposta a ilegalidade do despacho das Finanças, datado de 1 de junho e assinado pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Nuno Félix, a 31 de maio. Porém, há outra discrepância entre o texto do decreto e a norma interna relativamente à taxa de esforço e que o aditamento apresentado pelos socialistas não corrige ou clarifica.

Um dos requisitos que os beneficiários devem preencher para serem elegíveis paro apoio diz respeito ao montante do rendimento que é afeto ao pagamento das rendas. De acordo com o decreto-lei, os inquilinos devem ter "uma taxa de esforço igual ou superior a 35 % do seu rendimento anual com os encargos anuais de pagamento das rendas ou das prestações creditícias abrangidas pelo presente decreto -lei".

Mas o despacho introduz um novo elemento que limita a atribuição do subsídio a quem apresente uma taxa de esforço superior a 100%. Em esclarecimentos ao Dinheiro Vivo, o governo afirma que "quando os dados dos rendimentos transmitidos pela AT [Autoridade Tributária] e pela Segurança Social ou IHRU não sejam coerentes com os dados constantes dos contratos de arrendamento, evidenciando taxas de esforço superiores a 100%, o pagamento do apoio deve depender da verificação daquela taxa de esforço, desde logo, em face do rendimento declarado relativamente ao período de 2022, nas declarações de IRS entregues já em 2023".

Contudo, as notificações que o Fisco está a enviar aos inquilinos que colocaram questões sobre o apoio, através do email rendasapoio@at.gov.pt, indica que as famílias devem "ter uma taxa de esforço igual ou superior a 35% (e igual ou inferior a 100%) do rendimento do seu agregado familiar".

O Bloco de Esquerda e o PSD já anunciaram que querem ouvir, no Parlamento, os ministros das Finanças, Fernando Medina, e da Habitação, Marina Gonçalves, sobre o despacho do governo relativo ao apoio às rendas.

Por sua vez, o Chega pediu à Provedoria de Justiça a "urgente emissão" de um parecer sobre a "constitucionalidade e legalidade" do despacho.

Já o PCP perguntou ao ministro das Finanças se confirma que deu orientações para haver um corte no apoio às rendas, considerando que, se for verdade, é uma medida injusta e ilegal que contraria o decreto-lei aprovado pelo executivo.

Subsídio mensal máximo de 200 euros renovável até 2028

Das cerca de 185 mil famílias ou 200 mil indivíduos elegíveis para o apoio à renda, "cerca de 36 mil têm de atualizar o IBAN na Segurança Social Direta (o valor será transferido no pagamento seguinte à atualização) e cerca de 20 mil têm prestações inferiores a 20 euros, o que significa que pode ainda não ter sido processado", segundo o balanço dos três ministérios. "Todas as pessoas abrangidas receberão uma carta da AT com a informação que determinou o valor a ser pago, com a identificação do email (rendasapoio@at.gov.pt) para o qual podem remeter qualquer dúvida que subsista", informam ainda.

O subsídio mensal tem um valor máximo de 200 euros e irá vigorar durante cinco anos, até 2028, estando sujeito à atualização anual dos rendimentos, do registo dos contratos nas Finanças e da taxa de esforço das famílias.