Governo vai gastar quase 20 milhões de euros para comprar vacinas contra a gripe sazonal. © Rita Chantre/Global Imagens

O governo vai gastar quase 20 milhões de euros para a compra de vacinas contra a gripe sazonal, segundo uma resolução do Conselho de Ministros publicada esta quarta-feira em Diário da República.

O diploma, assinado pelo primeiro-ministro, António Costa, e pela Ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, refere que o executivo decidiu autorizar as cinco administrações regionais de saúde a "realizar a despesa referente à aquisição das vacinas contra a gripe, no âmbito da Época Gripal 2023/2024, no valor total máximo de 19 745 375 euros, a que acresce o imposto sobre o valor acrescentado (IVA) à taxa legal em vigor".

Os valores mais altos vão para a Administração Regional de Saúde (ARS) de Lisboa e Vale do Tejo e para a ARS do Norte, ambas com uma dotação de mais de sete milhões de euros.

Assim, dos quase 20 milhões de euros, 7 256 750 euros vão para a ARS de Lisboa e Vale do Tejo, 7 401 275 euros destinam-se à ARS do Norte, 3 876 200 euros é a dotação para a ARS do Centro, 803 300 euros são referentes à ARS do Algarve e 407 850 euros vão para a ARS do Alentejo.

"Os encargos financeiros decorrentes da presente resolução são integralmente pagos em 2023, sendo satisfeitos pelas verbas adequadas inscritas no orçamento das entidades referidas", de acordo com a mesma resolução.

Em fevereiro, o governo já tinha autorizado a Direção-Geral da Saúde a assumir, até 2027, um encargo superior a 1,8 milhões de euros para reservar doses da vacina da gripe sazonal da GSK (Sanofi).

Esta despesa acresce aos cerca de 46,2 milhões de euros que o governo aprovou no início do mês para aquisição de vacinas e tuberculinas, no âmbito do Programa Nacional de Vacinação durante o ano de 2023, segundo um despacho publicado a 2 de junho.