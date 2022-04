Governo vai manter objetivo do défice em 1,9%, avança a Iniciativa Liberal

O presidente da Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo © LUSA

Dinheiro Vivo/Lusa 11 Abril, 2022 • 11:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, afirmou, nesta segunda-feira, que o Governo vai manter o objetivo do défice no Orçamento do Estado em 1,9% apesar de um cenário macroeconómico "muito diferente".

À saída de uma reunião com o governo no parlamento, que está a apresentar aos partidos as linhas gerais do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), o presidente da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, disse aos jornalistas que saiu deste encontro com a "sensação de alguma desorientação desta equipa governativa", o que considerou poder "ser natural porque está há pouco tempo em funções".

"Nos cenários macroeconómicos que estão a ser utilizados há aqui grandes alterações que o governo diz que vai querer incluir no seu cenário, mas depois não diz que implicações é que essas alterações de cenário vão ter. Mesmo com o cenário muito diferente, vai manter o objetivo do défice do orçamento em 1,9%", adiantou.

De acordo com Cotrim Figueiredo, aquilo que foi dito ao partido "é que a variável de inflação que vai estar na base deste orçamento é de 4,0%".

"Não fomos capazes de obter respostas concretas sobre uma série de coisas que achamos fundamentais para começar a tomar uma posição sobre o orçamento", lamentou.

Na análise do deputado liberal, "se há inflação, se há medidas como as que hoje de manhã foram anunciadas que custam várias centenas de milhões de euros e se se mantém o objetivo de défice", a pergunta óbvia é "onde é que se vai cortar", não tendo o partido obtido qualquer resposta por parte do Governo.

"Não obtivemos resposta sobre exatamente como é que vai ser a política fiscal tendo em conta que há variáveis na inflação que contribuem para o aumento da receita fiscal e se isso poderia dar folga para reduções fiscais noutros impostos. Não obtivemos essa garantia, pelo contrário. Foi-nos dito que a maior parte das opções fiscais quer em IRS quer em IRC constantes da versao que foi aqui discutida em outubro se iriam manter, incluindo aquelas que pareciam ter sido incluídas por exigência do BE e do PCP", criticou.

De acordo com Cotrim Figueiredo, nem nesta situação em que o PS tem maioria absoluta "desapareceram do orçamento coisas tão bizarras como o englobamento de todos os rendimentos no IRS".

"A resposta foi muitas vezes 'vamos dizer na quarta-feira'. (...) Não sei se não sabem ou se não querem dizer. Vamos ter que esperar por quarta-feira para ver o equilíbrio", afirmou.

A impressão com que os liberais ficaram, de acordo o deputado liberal, "é que não vai haver atualização dos escalões" do IRS, o que corresponderá "a um aumento de impostos e nesse sentido mais dificuldades para as famílias".

"Ficamos com a sensação de que, de alguma maneira, o Governo encara este Orçamento do Estado para 2022 como uma espécie de continuação de 2021, sem grandes ondas. As grandes discussões políticas vão ser guardadas para o orçamento de 2023. Ficamos preocupados que haja esta calma, esta falta de urgência em relação à solução dos problemas que muitos deles irão ser estruturais", criticou.

A ministra adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, e a equipa do Ministério das Finanças, liderada por Fernando Medina, estão esta manhã a apresentar as linhas gerais do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) aos grupos parlamentares e deputados únicos na Assembleia da República.