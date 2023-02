Governo vai regular rendas de novos contratos

Marina Gonçalves, ministra da Habitação, e António Costa, primeiro-ministro. © ANTÓNIO COTRIM/LUSA

O Governo prepara-se para regular o valor das rendas dos novos contratos, por considerar que estão "muitíssimo altos". A decisão foi conhecida esta quinta-feira, depois do Conselho de Ministros dedicado à habitação.

O primeiro-ministro, António Costa, justificou a medida pelos elevados preços que estão a ser praticados no mercado de arrendamento.

Na apresentação do programa Mais Habitação, António Costa revelou que o valor da renda em novos contratos deve resultar da soma da última praticada, acrescida da inflação em agosto do ano anterior (que determina a atualização anual das rendas) e da previsão de inflação do Banco Central Europeu.

António Costa lembrou que a fixação do valor das rendas é absolutamente livre, mas face "às subidas muitíssimo superiores ao que é a inflação, entendemos regular o crescimento".