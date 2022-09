Governo vai renegociar contrato com a ANA - Aeroportos de Portugal

Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa © DR

A decisão sobre a localização do novo aeroporto internacional na região de Lisboa só será conhecida no final de 2023, pelo que é necessário avançar já com obras no atual Aeroporto Humberto Delgado. Os custos adicionais com as melhorias da infraestrutura vão obrigar a uma alteração do contrato com a concessionária ANA - Aeroportos de Portugal, revelou esta quinta-feira o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, no final da reunião do Conselho de Ministros.

"O novo aeroporto vai demorar e há urgência nas obras do Aeroporto Humberto Delgado, que não permitindo aumentar a capacidade vão permitir melhorar a fluidez do funcionamento aeroportuário, o que vai reduzir atrasos e aumentar o conforto do passageiro", afirmou Pedro Nuno Santos.

Sem adiantar o custo das obras na Portela, o governante indicou que "este investimento implica negociações com a concessionária ANA - Aeroportos de Portugal no quadro do atual contrato de modo a chegar a um entendimento sobre o valor".

Ao que o Dinheiro Vivo apurou, a concessionária, detida pela francesa Vinci, conta investir entre 200 milhões a 300 milhões de euros nas obras de melhoria do aeroporto. Recorde-se que esta era uma das reivindicações do presidente do PSD, Luís Montenegro, que agora foi acolhida pelo governo de António Costa.