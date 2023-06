Governo vai sortear mais 21 habitações com rendas acessíveis

Marina Gonçalves, ministra da Habitação. © ANTÓNIO COTRIM/LUSA

O Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P. (IHRU) vai sortear mais 21 habitações, no âmbito da promoção de respostas públicas de arrendamento acessível, segundo um comunicado do Ministério da Habitação divulgado esta sexta-feira.

As candidaturas para casas de tipologias T1 a T3, localizadas em Lisboa, Porto e Portimão, estão abertas entre esta sexta-feira, 2 de junho, e dia 22 de junho.

"Os contratos de arrendamento destinam-se a habitação permanente dos agregados habitacionais", de acordo com a mesma nota de imprensa.

"As habitações serão sorteadas de entre as pessoas e agregados familiares que apresentem candidatura até dia 22 de junho, desde que preencham as condições de elegibilidade do programa e os requisitos do aviso de cada concurso", indica fonte oficial do gabinete do Ministério da Habitação, tutelado por Marina Gonçalves.

Entre esses critérios, o candidato deve apresentar um rendimento anual bruto até 35 mil euros, no caso de o agregado ser composto por um elemento, ou até 45 mil euros, se forem duas pessoas. Para famílias mais numerosas, com mais de dois indivíduos, o teto sobe mais cinco mil euros por cada pessoa a mais. Por exemplo, para um agregado constituído por três elementos, o rendimento bruto anual máximo admitido é de 50 ml euros: 45 mil euros mais cinco mil euros pela terceira pessoa. Estas regras podem ser consultadas nas perguntas e respostas frequentes do portal IHRU Arrenda.

O Ministério da Habitação indica que os interessados já podem encontrar toda a informação sobre os concursos em ihruarrenda.portaldahabitacao.pt:

- Lisboa: https://ihruarrenda.portaldahabitacao.pt/programas/PAA/concursos/9_PAA_2023_LISBOA

- Porto: https://ihruarrenda.portaldahabitacao.pt/programas/PAA/concursos/8_PAA_2023_Porto

- Portimão: https://ihruarrenda.portaldahabitacao.pt/programas/PAA/concursos/10_PAA_2023_PORTIMAO

"Esta iniciativa enquadra-se no conjunto das soluções habitacionais disponibilizadas pelo Instituto para garantir o acesso à habitação às famílias que não têm resposta por via do mercado", informa a tutela.