Governos de Portugal e Espanha reúnem-se em setembro para debater ligações ferroviárias

Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, em viagem de comboio © José Carmo / Global Imagens

Dinheiro Vivo 23 Agosto, 2022 • 12:34 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos vai encontrar-se com Raquel Sánchez, ministra dos Transportes em setembro, avança o espanhol Cinco Dias esta terça-feira. O objetivo do encontro é negociar as ligações ferroviárias entre os dois países, com Espanha a querer retomar os planos de uma linha de alta velocidade entre Lisboa e Madrid. No entanto, o executivo poderá ter planos diferentes.

Relacionados Portugal e Espanha vão ter 320 milhões de euros para cooperação transfronteiriça

Quase sem ligações diretas desde março de 2020 e com visões e prioridades diferentes para a ferrovia, os governos de Portugal e Espanha deverão debater as ligações de alta velocidade entre os dois países para a próxima década e os serviços ferroviários internacionais de curto e médio-prazo.

O título económico espanhol escreve que a escassez de ligações ferroviárias entre Portugal e Espanha causa estranheza à Comissão Europeia. Daí que a primeira medida a acordar pelos dois ministros deverá passar pelo reforço das ligações já existentes.

Não obstante, um consenso não será fácil de encontrar. O governo espanhol quer dar prioridade a uma linha de alta velocidade entre Madrid e Lisboa, enquanto o executivo português parece querer começar por reforçar a ligação de comboio entre Porto e Vigo.

O executivo português quererá antes investir forte na linha de alta velocidade entre Lisboa e o Porto, com ligação a Vigo e à alta velocidade espanhola. Aliás, foi isso mesmo que Pedro Nuno Santos defendeu a propósito do Plano Nacional de Investimentos 2030, prevendo-se um investimento total de 5,4 mil milhões de euros do lado de cá.

Ora, para Espanha, uma ligação de alta velocidade a partir de Vigo não seria uma prioridade, apesar da Adif, congénere da Infraestruturas de Portugal, já ter previsto 35 milhões de euros para a ligação à rede portuguesa a partir dessa região.

Quanto às novas linhas? Portugal e Espnha também divergem, com o Cinco Días a dar conta que a principal ligação entre Lisboa e Madrid é feita por Badajoz.

Do lado espanhol haverá no futuro uma ligação de alta velocidade de Madrid à região da Estremadura (Espanha), num investimento de 1,2 mil milhões de euros, que está a ser feita por fases. Parte dessa linha ( 150 quilómetros entre Plasencia e Badajoz) já foi inaugurada.

No entanto, do lado português, apenas está prevista uma linha de alta velocidade entre Évora e Caia, sendo que essa ligação foi pensada para o transporte de mercadorias do porto de Sines. Talvez possa vir a assegurar o tráfego de passageiros no final de 2023, o que possibilitaria uma ligação mais rápida entre Lisboa e Madrid.

Atualmente, viajar de comboio entre a capital portuguesa e a capital espanhola implica, pelo menos, três transbordos e nove horas de viagem.

Ligações entre os dois países por Salamanca, bem como as linhas entre Aveiro e Mangualde ou a ligação Faro-Huelva também deverão ser analisadas.