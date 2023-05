Grandes Opções aprovadas na especialidade apenas com votos do PS

Assembleia da República © TIAGO PETINGA/Lusa

Os deputados da Comissão de Orçamento e Finanças votaram na especialidade as Grandes Opções para 2023-2026 com a proposta a ser aprovada apenas com o voto favorável do PS e o voto contra dos restantes partidos.

A proposta tinha sido aprovada na generalidade no dia 12, ocasião em que o Livre e o PAN se abstiveram, e a restante oposição votou contra.

Além da identificação e planeamento das opções de política económica, as Grandes Opções (GO) contemplam a programação orçamental plurianual para os subsetores da Administração Central e Segurança Social.

A proposta de lei das GO 2023-2026 do Governo integra cinco áreas de atuação estruturadas em torno de um desafio transversal e quatro desafios estratégicos, nomeadamente boa governação, alterações climáticas, demografia, desigualdades e sociedade digital, da criatividade e da inovação.

Da ordem de trabalho da COF constava também hoje a discussão e votação do requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PCP para audição urgente da Ordem dos Contabilistas Certificados e do secretário de Estado de Estado dos Assuntos Fiscais, mas foi adiada para a próxima reunião, segundo disse à Lusa o presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, Filipe Neto Brandão.