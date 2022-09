Gratuitidade das creches alargada ao setor privado

© Diana Quintela /Global Imagens

O governo vai alargar ao setor privado a gratuitidade das creches para crianças nascidas a partir de setembro de 2021, tal como já tinha avançado o primeiro-ministro, António Costa.​​​​​​ A ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, afirmou, esta quarta-feira, no Parlamento, que o governo vai "estabelecer acordos com instituições do setor privado para que, a partir de janeiro, as crianças que não tenham vaga nas creches no setor social possam ter um lugar na rede privada".

Questionada pelo deputado do Iniciatival Liberal, Rui Rocha, sobre o número de crianças que não conseguiram ser colocadas num infantário da rede solidária, a ministra revelou que ainda não tem dados. Contudo, indicou que o governo "criou um espaço de email próprio para que as pessoas possam informar a Segurança Social quando não têm vagas".

A governante revelou que ainda não tem o balanço das crianças abrangidas pela gratuitidade das creches que arrancou este mês. Porém, voltou a lembrar que a previsão do executivo é que, este ano, cerca de 46 mil crianças possam beneficiar desta medida.

Ana Mendes Godinho recordou que a rede mais forte é a do setor social, que tem 78 mil vagas, tendo o setor privado apena 17 mil lugares.

Nos últimos dois anos, o governo aumentou em mais 7200 as vagas na rede de creches. A ministra anunciou que, este mês, o executivo vai lançar "um novo aviso, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), para criar mais cinco mil lugares em creches, através de construção ou reconversão de espaços existentes, sobretudo em zonas com menor taxa de cobertura".