Greve de 11 dias vai parar hospital Amadora-Sintra

Hospital Fernando Fonseca, anteriormente designado de Amadora-Sintra.

O Hospital Fernando Fonseca, anteriormente designado de Amadora-Sintra, deverá paralisar 11 dias, entre 10 e 21 de abril, devido a uma greve de 24 horas dos auxiliares, administrativos e técnicos superiores, convocada pela Federação de Sindicatos da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (Fesap), segundo o pré-aviso enviado ao Dinheiro Vivo. Está ainda prevista uma paralisação de um mês às horas extraordinárias, entre 5 de abril e 5 de maio.

Trata-se de um protesto contra a decisão da administração daquela entidade pública empresarial (EPE) de não pagar a valorização de 52 euros devida aos técnicos superiores, assistentes técnicos, e assistentes operacionais das carreiras gerais da Função Púbica, como determina o Decreto-Lei n.º 84-F/2022, de 16 de dezembro.

O Hospital Fernando Fonseca apenas aplicou os aumentos salariais decretados para os funcionários públicos, de 52 euros para ordenados até 2612,03 euros ou de 2% para vencimentos de valor superior. "Mas decidiu não atribuir a valorização adicional de mais 52 euros para os técnicos superiores, assistentes técnicos e assistentes operacionais", revelou ao Dinheiro Vivo o secretário-geral da Fesap, José Abraão.

José Abraão considera "inadmissível que haja trabalhadores de primeira e de segunda" e esclarece que "o decreto-lei que aprovou os aumentos salariais determina que a valorização das carreiras gerais também tem de ser cumprida pelos hospitais EPE", assim como outras entidades públicas com autonomia jurídica.

"Ao fim de três meses, os trabalhadores continuam sem uma resposta da administração hospitalar que empurra uma decisão para o Ministério da Saúde", constata, acrescentando que, "dos 35 hospitais EPE, o Fernando Fonseca é o único que não aplicou a valorização salarial".

"Por isso, os sindicatos afetos à Fesap decidiram avançar com uma greve de 24 horas e outra às horas extraordinárias", frisa o dirigente sindical.

Com este protesto, a Fesap exige o pagamento dos 52 euros adicionais a todos os técnicos superiores, entre a terceira posição na carreira, com um salário de 1424,38 euros, e o décimo quarto e último nível, com um ordenado de 3404,80 euros; aos assistentes técnicos e aos assistentes operacionais com mais de 30 anos de serviço.

Nos hospitais, os técnicos superiores correspondem a técnicos de saúde, psicólogos e administrativos; os assistentes técnicos e os operacionais são, em regra, os auxiliares de ação médica.

Médicos e enfermeiros, porque integram carreiras específica, estão fora do pré-aviso de greve. "Contudo, um hospital não consegue trabalhar sem administrativos ou auxiliares", pelo que José Abraão prevê "uma paralisação total do Amadora-Sintra".

Pelas contas do dirigente sindical, o Hospital Fernando Fonseca tem mais de mil técnicos superiores, assistentes técnicos e assistentes operacionais, de um total de cerca de três mil trabalhadores.

O Hospital Amadora-Sintra deixou de ser uma parceria público-privada no final de 2008, passando para a esfera do Estado como entidade pública empresarial (EPE).