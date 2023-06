Greve dos trabalhadores das conserva de peixe com adesão de 20%

© Rui Oliveira/Global Imagens (Imagem de Arquivo)

A greve dos trabalhadores das conservas de peixe regista, na tarde desta quarta-feira, uma adesão de cerca de 20%, adiantou à Lusa a federação sindical, acusando a associação dos industriais de conservas de não querer negociar.

"Esta manhã, a adesão rondava os 10-15%. Agora, o grupo da tarde também está na concentração e não vai entrar, por isso, a adesão ronda os 20%", indicou o dirigente Avelino Mesquita da Federação dos Sindicatos de Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal (Fesaht).

Segundo os dados avançados pela federação, excluindo os trabalhadores em férias ou de baixa, encontram-se a trabalhar entre 130 e 140, enquanto perto de 50 estão em greve.

Avelino Mesquita disse que, até ao momento, a Associação Nacional dos Industriais de Conservas de Peixe (ANICP) não deu resposta às reivindicações dos trabalhadores, que estão em greve pela quinta vez.

Já na terça-feira, a federação acusou, em comunicado, a ANICP de fazer chantagem com os trabalhadores e os seus representantes, colocando em cima da mesa o alargamento dos horários de trabalho, o banco de horas e os regimes de adaptabilidade.

"Os trabalhadores e o sindicato não aceitam e agora eles vão para a conciliação. O que estamos a prever é que eles querem acabar com o contrato, mas vamos continuar a dar luta. Se for preciso, vamos fazer mais greves", apontou.

Os trabalhadores das conservas de peixe estão hoje a realizar uma greve de 24 horas em todas as empresas do setor, reivindicando aumentos salariais dignos e a manutenção dos direitos consagrados no contrato coletivo de trabalho.

A Lusa contactou a ANICP e aguarda uma resposta.