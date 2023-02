Greve na CP suprimiu 202 comboios até às 18h00

© JOSÉ COELHO/LUSA

Dinheiro Vivo/Lusa 13 Fevereiro, 2023 • 18:51

A CP suprimiu 202 comboios dos 980 programados, entre as 00h00 e as 18h00, devido às greves na empresa, sendo que a maioria são regionais e inter-regionais, de acordo com um ponto de situação enviado à Lusa. Dos 980 comboios programados para esta segunda-feira até às 18h00, foram realizados 778 e suprimidos 202 (20,6%).

Conforme detalhou a empresa, no caso dos comboios de longo curso, estavam programados 58 e foram efetuados 44. Por sua vez, foram cancelados 79 comboios regionais e inter-regionais dos 256 que estavam programados, tendo assim sido realizados 177.

No caso dos urbanos de Lisboa, contabilizaram-se 77 suprimidos entre os 466 que estavam programados. Verificaram-se ainda 16% de supressões de comboios urbanos do Porto, com 32 cancelados e 168 efetuados.

A CP tem no seu 'site', um alerta aos passageiros para perturbações na circulação até dia 21 de fevereiro.

"Por motivo de greves, convocadas pelos Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses (SMAQ), Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Ferroviário (SNTSF) e Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI), ocorrerão fortes perturbações na circulação de comboios, a nível nacional, no período entre as 00h00 do dia 8 de fevereiro de 2023 e as 24h00 do dia 21 de fevereiro de 2023".