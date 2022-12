Greve nos portos paralisa importação e exportação de mercadorias, alertam assoaciações

© EPA/ALEX PLAVEVSKI

Sete associações empresariais enviaram esta quinta-feira ao governo uma carta a alertar para os prejuízos que a greve nacional dos funcionários das administrações portuárias está a provocar nas empresas e na economia. Desde logo no que respeita às importações e exportações de mercadorias.

A missiva é subscrita pela Associação Empresarial de Portugal, a Comunidade Portuária de Leixões, a Associação Comercial do Porto, a Associação de Agentes de Navegação de Portugal, a Associação Nacional de Empresas Concessionárias de Terminais Portuários, a Associação dos Transitários de Portugal e a Associação de Operadores Portuários de Leixões.

As sete entidades, que representam trabalhadores, operadores e clientes dos portos nacionais, ​"​​​​​​mostram grande preocupação para o bloqueio que a importação e a exportação de mercadorias está a sofrer", de acordo com um comunicado enviado à redação.

Como consequência, "os utilizadores dos portos nacionais com maior capacidade já estão a desviar carga para Espanha e para outros portos internacionais". No entanto, realçam os signatários, "a maioria dos operadores económicos não tem essa possibilidade, estando neste momento paralisados".

"A situação é particularmente grave no Porto de Leixões, uma vez que as suas características físicas ditam o seu encerramento total, sem que seja possível a entrada ou saída de navios", acrescentam.

Os trabalhadores das administrações portuárias iniciaram esta quinta-feira uma greve que se prolongará até 30 de janeiro, abrangendo os portos do continente, Madeira e Açores. A paralisação foi convocada pelo ​​​Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Administrações Portuárias (SNTAP) convocou uma greve de vários dias, que começa na quinta-feira e se prolonga até 30 de janeiro e abrange os portos do continente, Madeira e Açores.

Ora, as referidas entidades setoriais, alertam, agora, que as "administrações portuárias não têm autonomia para resolver as questões remuneratórias que os sindicatos levantam". Por isso pedem intervenção do governo, lembrando que foi "a tutela que cortou contacto com os representantes sindicais".

"As Administrações Portuárias são empresas públicas lucrativas. Todos os anos distribuem dividendos ao Estado. Contudo, as taxas portuárias não são uma receita ordinária. Diz a lei do setor, muito especificamente, que servem para melhorar o serviço portuário, ainda que não tenham sido realizados quaisquer investimentos relevantes no setor", argumentam.

Pedem, desta forma, que o governo promova a "correta aplicação destas taxas e o bom funcionamento dos portos".

"Invocar motivos financeiros em empresas públicas excedentárias ao ponto de permitir o seu encerramento é inconcebível", comentam, apelando ao "sentido de responsabilidade" do governo e "dever das partes", para que seja "imediatamente retomado o diálogo e encontradas soluções para um problema que é de todos".