Greve parcial na CP alargada até 6 de agosto

A greve parcial dos revisores e trabalhadores das bilheteiras na CP foi alargada até 6 de agosto, abrangendo o período em que decorre em Lisboa a Jornada Mundial da Juventude, disse à Lusa fonte sindical.

Os revisores e trabalhadores das bilheteiras iniciaram uma greve parcial no dia 5 de junho que se prolonga até 5 de julho, para contestar a "falta de equidade" salarial na CP - Comboios de Portugal.

Em declarações à agência Lusa, o presidente do Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI), Luís Bravo, adiantou esta sexta-feira que a situação ainda não está resolvida, que os trabalhadores estão "descontentes", pelo que na quarta-feira entregaram novo pré-aviso de greve para o período entre 6 de julho e 6 de agosto.

"De 6 a 10 de julho vamos ter uma greve parcial à sétima hora dos trabalhadores em Cascais. De 12 a 18 de julho a greve é ao trabalho extraordinário em todo o país. Durante todo o mês os trabalhadores farão greve aos comboios especiais e aos que têm mais de oito carruagens", destacou.

De acordo com Luís Bravo, a greve vai afetar [em agosto] os comboios especiais disponibilizados pela empresa para a Jornada Mundial da Juventude.

"Estes comboios especiais são normalmente disponibilizados pela empresa para eventos especiais como concertos e neste caso vai afetar os da Jornada da Juventude, para a qual estão previstos 48 comboios especiais", contou.

Luís Bravo adiantou também que os trabalhadores vão fazer greve a comboios com mais de oito carruagens, explicando que há muitas obras em curso nas estações e tem havido casos em que os comboios param fora da gare, o que tem causado alguns incidentes com utentes.

A adesão à greve dos revisores e bilheteiras da CP, que começou no dia 5 de junho, tem sido "superior ao expectável", segundo o sindicato.

"Hoje decorre já uma greve na zona norte. Todos os trabalhadores a norte de Pombal estão em greve aos turnos que ultrapassam as 18 horas. A taxa de supressão é enormíssima a norte. No fundo mais uma vez os trabalhadores estão a mostrar à empresa que não é aceitável num momento de crise que os salários mais altos sejam os mais beneficiados", disse.

De acordo com o dirigente sindical, os trabalhadores estão "muito descontentes" com a situação que se passa na empresa.

O sindicato tem contestado o que diz ser a "falta e equidade na CP" e teme que sejam colocados em causa os postos de trabalho. A operadora já veio garantir que isso não irá acontecer, tendo chegado a acordo com os restantes sindicatos.

"Há mais de 10 anos que não acontecia. Havia aumentos, mas eram equitativos. A aplicação do aumento complementar atribuído pelo Governo na CP foi feita de forma desigual, prejudicando os trabalhadores com mais baixos salários. Os trabalhadores estão igualmente descontentes com o facto de estarem a ser postos em causa postos de trabalho de revisores" porque estão a ser retirados da função de acompanhamento de marcha, disse.

Luís Bravo referiu que o sindicato teve uma reunião na terça-feira com a empresa, mas que não foi conclusiva.

A greve convocada pelo Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI), com especial incidência nas bilheteiras e nos revisores da CP, levou à supressão de 3938 comboios entre 5 de junho, quando se iniciou, e quarta-feira, segundo a CP.

Assim, de um total de 19 908 comboios programados para este período, foram realizados 15 970, indicou à Lusa a transportadora ferroviária.