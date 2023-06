Guimarães adere ao projeto de reciclagem de cápsulas de cafés

Dinheiro Vivo/Lusa 15 Junho, 2023 • 16:43 Partilhar este artigo Facebook

O município de Guimarães vai aderir ao projeto de reciclagem de cápsulas de cafés, iniciativa que se estende às 48 freguesias do concelho e envolve 12 marcas de café e cerca de duas dezenas de supermercados.

"O sistema comum para a recolha de cápsulas de café será implementado pela empresa municipal VITRUS Ambiente, assumindo o compromisso com a sustentabilidade e promovendo a economia circular, com a disponibilização de equipamentos nas várias juntas de freguesia, como também nos principais supermercados e espaços comerciais do concelho", explica hoje a empresa, em comunicado.

Fonte da empresa municipal adiantou à agência Lusa que as 48 freguesias deste concelho do distrito de Braga aderiram à iniciativa, assim como cerca de duas dezenas de supermercados, locais onde os munícipes poderão deixar as cápsulas a partir de terça-feira.

"Assim, qualquer pessoa poderá depositar as cápsulas usadas, independentemente das marcas ou dos materiais de que sejam feitas (plástico ou alumínio e borra de café), para que sejam totalmente recicladas. Os invólucros de plástico ou de alumínio transformar-se-ão em outros objetos do quotidiano e a borra do café será utilizada para composto natural, ou seja, fertilizante para enriquecer as terras agrícolas", sublinha a VITRUS.

A iniciativa é uma parceria entre a empresa municipal VITRUS Ambiente e a Associação Industrial e Comercial do Café (AICC).

A apresentação pública do projeto de reciclagem de cápsulas de café está agendada para as 11:00 de terça-feira, nos Jardins do Palácio Vila Flor, em Guimarães.

Na cerimónia de apresentação pública está prevista a presença do presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Domingos Bragança, do Presidente da VITRUS Ambiente, Sérgio Castro Rocha, da Secretária-Geral da AICC, Cláudia Pimentel, e de representantes das várias marcas de cafés.