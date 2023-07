Há 229 concelhos com rendimentos abaixo da referência nacional

Viana do Castelo é um dos 78 municípios da região Norte com rendimentos abaixo da referência nacional. © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Em 2021, o valor mediano do rendimento aumentou 4,8%, para 10.128 euros, em todos os 308 municípios que compõem o país, mas em 229 concelhos esse valor ficou ainda abaixo da referência nacional.

Mais de metade desses 229 concelhos integram as regiões Norte e Centro (ambas com 78 municípios com rendimentos abaixo do país), avança esta quarta-feira o Jornal de Negócios.

Segundo a publicação, no Alentejo contam-se 32 municípios onde os rendimentos cresceram, mas ficaram abaixo da média nacional.

No Algarve, há 10 municípios onde os rendimentos brutos estão também abaixo da média. Nas ilhas, há 11 municípios nos Açores e sete na Madeira.

Oeiras, Lisboa, Cascais, Alcochete e Coimbra são os concelhos com os valores medianos de rendimento bruto mais elevados do país.