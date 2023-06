Há mais 26,6 mil desempregados e quase 40% são jovens

Desemprego é maior entre as mulheres, com 177,8 mil nessa situação, em maio. © Nuno Pinto Fernandes / Global Imagens

A economia nacional ressentiu-se, em maio, com mais 26,6 mil desempregados, um aumento de 8,5% em relação há um ano, dos quais 10,1 mil, isto é, quase 40%, são jovens entre os 16 e 24 anos, segundo os dados provisórios do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgados esta quarta-feira.

Assim, em maio, havia 338,6 mil cidadãos em idade ativa sem emprego, o que compara com os 312 mil face ao período homólogo, indica o gabinete de estatística. Repartindo por faixa etária, o agravamento do desemprego foi superior entre os 16 e 24 anos, com um aumento de 16,7% na comparação com igual mês do ano passado.

Porém, e analisando os valores globais, há mais desempregados entre os adultos, isto é, entre os 25 e 74 anos: 268,1 mil, número que subiu 6,6% (16,5 mil) comparativamente com os 251,6 mil portugueses sem posto de trabalho, em maio de 2022.

Por género, o desemprego subiu mais junto da população masculina, que registou um aumento de 8,7%, enquanto, entre as mulheres, aquele indicador teve uma variação positiva de 8,4%. Contudo, se observarmos os números absolutos, verifica-se que as trabalhadoras femininas continuam a ser mais penalizadas. Em maio, havia 177,8 mil mulheres no desemprego, ou seja, mais 13,7 mil do que há um ano quando o registo apontava para 164,1 mil naquela condição. Entre os homens, o desemprego afetava, no mês passado, 160,8 mil cidadãos, o que significa um acréscimo de 12,9 mil em relação aos 147,9 mil que se encontravam sem trabalho, em maio de 2022.

A subutilização do trabalho, que agrega a população desempregada, o subemprego de trabalhadores a tempo parcial, os inativos à procura de emprego mas não disponíveis e os inativos disponíveis, mas que não procuram emprego, também cresceu, na comparação homóloga. Ao todo, existiam 645 mil trabalhadores naquelas situações, um aumento de 5% ou de 30,8 mil cidadãos face aos 614,2 mil de há um ano.

Neste indicador, não só salta à vista a subida de 8,5% do número de desempregados como também o agravamento da precariedade, ou seja, do subemprego de trabalhadores a tempo parcial. Em maio, 150,3 mil cidadãos tinham contratos precários, um aumento de 5,8% ou de 8,2 mil trabalhadores comparativamente com os 142,1 mil observados há um ano, de acordo com a série estatística do INE.

Taxa de desemprego sobe face a 2022

Considerando agora a taxa de desemprego, que permite definir o peso da população desempregada sobre o total da população economicamente ativa, ou seja, a percentagem de desempregados por cada 100 indivíduos ativos, entre 16 e 74 anos, Portugal está hoje pior do que há um ano, ainda que a variação mensal tenha apontado para um decréscimo do desemprego.

"A taxa de desemprego situou-se em 6,4%, valor inferior ao de abril e ao de fevereiro de 2023 (0,1 e 0,5 pontos percentuais, respetivamente), mas superior ao de maio de 2022 (0,4 pontos percentuais)", segundo o INE.

Em linha com a evolução dos números absolutos, a taxa de desemprego entre os homens subiu 0,4 pontos percentuais, de 5,7% para 6,1%, em termos homólogos. Na população feminina aquele indicador cresceu 0,5 pontos, de 6,3% para 6,8%. Quanto ao desemprego jovem, o indicador revela um incremento muito ténue, de 0,1 pontos, de 18,5% para 18,6%.

Adicionalmente, a taxa de subutilização do trabalho situou-se em 11,9%, o mesmo valor que o do mês anterior, mas inferior em 0,2 pontos percentuais ao de três meses antes e superior em 0,4 pontos ao do mesmo mês do ano passado.

Já a taxa de desemprego de abril, foi revista de 6,8% (anunciado em maio) para 6,5%, correspondendo assim a uma diminuição de 0,3 pontos percentuais em relação ao mês anterior, de 0,5 pontos relativamente a três meses antes e um aumento de 0,6 pontos em relação ao mês homólogo de 2022.

Em maio, a população inativa (2 416 800) registou acréscimos em relação ao mês anterior e a três meses antes (0,1% e 0,2%, respetivamente) e um decréscimo por comparação com o período homólogo (2,5%).

Já a população ativa (5 270 400) diminuiu em relação ao mês anterior, correspondendo a uma variação relativa quase nula, e 0,1% por comparação com fevereiro de 2023, tendo aumentado 1,7% relativamente a maio de 2022.

A população empregada (4 931 800) registou uma variação relativa positiva em relação ao mês anterior (0,1%), bem como face a três meses antes (0,3%) e na comparação com maio do ano passado (1,3%).