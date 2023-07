Há mais de 7 mil vistos gold à espera de aprovação

© Unsplash

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) tem, ao momento, mais de 21 mil pedidos relacionados com o regime de Autorização de Residência para Investimento (vistos gold) em fase de pré-análise, dos quais 7802 referem-se a "pedidos de cidadãos estrangeiros investidores" e 13 562 dizem respeito a "pedidos de cidadãos estrangeiros que pretendem beneficiar deste regime através do reagrupamento familiar", noticia o Público, esta terça-feira.

Só em junho foram concedidos 179 vistos gold, com destaque para os investimentos imobiliários (114) e para países como EUA (47 vistos), Reino Unido (26) e China (17). A estes, somam-se 192 autorizações de residência ligadas a familiares reagrupados.

Ainda de acordo com os dados fornecidos pelo SEF, desde o início deste regime, em outubro de 2012, e até junho deste ano, foram concedidos 12 396 vistos gold, num investimento total de 7157 milhões de euros, com 20 mil familiares reagrupados. A China lidera com 5366 vistos, seguindo-se o Brasil, com 1229, e os EUA, com 713. A compra de imóveis foi a principal razão para a concessão deste vistos (90%).