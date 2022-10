Maria Helena Rodrigues, presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE)

O governo está a estudar aumentar o valor da isenção do subsídio de refeição além dos 5,20 euros por dia, revelou esta sexta-feira a presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE), Maria Helena Rodrigues, no final da reunião com a secretária de Estado da Administração Pública, no âmbito do acordo para a atualização salarial no Estado para 2023.

