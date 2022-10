Há menos 53% de casas para arrendar em Portugal

Oferta de casas para arrendar em Lisboa diminuiu 59% face ao ano passado © Unsplash

A vida não está fácil para quem procura uma casa, quer seja porque o preço de compra escalou quase 18% desde o ano passado, ou porque simplesmente o número de imóveis disponíveis para arrendar encolheu para menos de metade. A conclusão é de um estudo do Idealista, que aponta que a oferta de habitações para arrendamento diminuiu 53% no terceiro trimestre de 2022, face ao stock disponível no período homólogo.

Olhando para 2021, a oferta de casas para arrendar em Portugal desceu em 17 capitais de distrito, tendo-se verificado uma maior propensão em Aveiro (-68%), Porto (-68%), Lisboa (-66%) e Braga (-61%). A seguir esta tendência decrescente estão também Ponta Delgada (-57%), Viseu (-50%), Coimbra (-45%), Funchal (-44%), Leiria (-43%), Vila Real (-42%), Évora (-39%), Viana do Castelo (-37%), Faro (-34%), Beja (-31%), Setúbal (-30%), Guarda (-29%) e Castelo Branco (-29%).

Em sentido oposto, a registar uma maior oferta comparativamente com o ano anterior, encontram-se Santarém (33%) e Bragança (20%), as duas únicas cidades analisadas onde o stock aumentou.

Levando distritos e ilhas para perspetiva, Lisboa (-59%) e Porto (-59%) ocupam o pódio das localidades com uma maior queda da oferta de habitações para arrendamento. Seguem-se a ilha de São Miguel (-54%), Aveiro (-52%), Braga (-48%), Viseu (-47%), ilha da Madeira (-42%), Coimbra (-42%), Évora (-41%), Leiria (-37%), Viana do Castelo (-31%) e Setúbal (-27%).

Os distritos onde esta redução se fez sentir de forma menos acentuada foram Beja (-4%), Vila Real (-9%), Guarda (-10%), Faro (-17%), Castelo Branco (-18%) e Setúbal (-27%).

Em rumo contrário, Bragança e Santarém foram as únicas regiões onde o número de casas disponíveis para arrendar aumentou, 47% e 12%, respetivamente.