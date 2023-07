Há menos 5,8 mil empresas e mais 10,8 mil trabalhadores imigrantes em Portugal. (Leonardo Negrão / Global Imagens) © Leonardo Negrão / Global Imagens

Há menos 5,8 mil empresas a operar em Portugal e mais 10,8 mil trabalhadores estrangeiros no nosso país, segundo os quadros de pessoal do Ministério do Trabalho relativos a 2021, ano mais recente para o qual há dados disponíveis, aponta o relatório sobre emprego e formação de 2022 do Centro de Relações Laborais, divulgado esta quarta-feira.

"Em 2021, responderam aos quadros de pessoal 271,8 mil empresas, menos cerca de 5,8 mil do que em 2020. Não obstante uma ligeira subida em 2018, o número de empresas tem vindo a apresentar uma trajetória de decréscimo nos últimos anos", de acordo com o sumário executivo do estudo a que o Dinheiro Vivo teve acesso. O relatório não explica, porém, a que se deve esta diminuição de cerca de 2% no número de companhias entre 2020 e 2021: se se tratam de falências, fusões ou encerramentos devido ao impacto provocado pela crise pandémica da covid-19.

O estudo indica ainda que, em 2021, "havia cerca de 237,1 mil estrangeiros nas empresas no Continente, dos quais 228,5 mil (96,4%) eram trabalhadores por conta de outrem e 8,2 mil eram empregadores, representando 3,4% do total de estrangeiros".

Em comparação com 2020, os trabalhadores imigrantes por conta de outrem aumentaram cerca de 4,9% (mais 10,8 mil pessoas) enquanto os empregadores diminuíram cerca de 0,8% (menos 69 empregadores).

No total, o número de funcionários contratados subiu 18,7 mil para 3,1 milhões. De salientar que, em 2021, o número de trabalhadores ao serviço das empresas era já bastante superior ao registado em 2017 (mais cerca de 154,5 mil trabalhadores), sublinha o relatório.

Segundo dados do Instituto de Informática da Segurança Social, em dezembro de 2022, estavam registados 6,3 milhões de contratos de trabalho. Destes, 938 mil, ou seja 15%, eram novos vínculos. Entre 2021 e 2022, o número de contratos registados na Segurança Social evidenciou uma subida de 8,8%, ainda que os novos vínculos tenham recuado 38,6%.

Acidentes mortais sobem

Em relação a acidentes de trabalho, a informação mais recente disponibilizada pelo gabinete de estudos e planeamento (GEP) do Ministério do Trabalho mostra que, em 2020, foram registados 156 mil acidentes de trabalho, entre os quais se contabilizaram 131 acidentes mortais, mais 27 mortes e menos 40,2 mil acidentes em relação a 2019. Todavia, considerando a evolução da sinistralidade laboral nos últimos cinco anos, constata-se uma tendência de decréscimo do número de acidentes, mais acentuada em 2020, não obstante, os acidentes mortais terem evidenciado um aumento neste último ano em análise.

Formação profissional e apoios à inserção diminuem

Em dezembro de 2022, as ações de formação promovidas pelo IEFP abrangeram 415,3 mil pessoas, menos 24,5 mil em comparação com o período homólogo. Nas várias modalidades, registou-se uma quebra do número de beneficiários, com maior destaque para a Medida Vida Ativa, que promove cursos que permitem potenciar o regresso ao mercado de trabalho de desempregados registados no Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP). Neste programa, estavam inscritos 154,4 mil desempregados, uma redução de 25,6 mil em relação a dezembro de 2021.

Também se verificou uma redução do número de desempregados que beneficiam apoios à inserção no mercado de trabalho: em dezembro de 2022, eram 105,6 mil, menos 2,4 mil face ao período homólogo.