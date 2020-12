Há menos concelhos no nível mais alto de risco. Consulte o seu

António Costa © Mário Cruz /Lusa

Há menos cinco concelhos no nível extremo de risco de acordo com a classificação adotada pelo Governo seguindo as regras do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC, na sigla inglesa).

De acordo com o Executivo, comparando o dia 17 com o dia 02 de dezembro, há menos cinco concelhos em risco extremo, descendo de 35 para 30. Nestes municípios, foram registados mais de 960 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.

Os concelhos de risco muito elevado - com com 480 a 960 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias - subiu de 78 para 79. O número de territórios em risco muito elevado (240 a 480 casos) manteve-se em 92 e os concelhos de risco moderado são agora 77, mais quatro do que há duas semanas.

As medidas que foram anunciadas esta quinta-feira pelo Governo com base neste mapa de risco só entram em vigor às 00h00 do dia 24 de dezembro, mantendo-se até às 23h59 do dia 07 de janeiro. Até lá, mantêm-se todas as restrições em vigor no atual estado de emergência.

Consulte o nível de risco do seu município.