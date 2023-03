Há quatro cidades portuguesas onde o salário mínimo vale menos. Saiba quais

Vista da cidade de Lisboa, zona ocidental © Global Notícias

Dinheiro Vivo 30 Março, 2023 • 17:02 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

São quatro as cidades em Portugal onde o salário mínimo vale menos: Lisboa, Cascais, Porto e Leiria têm valores de despesas mensais acima da média nacional, cerca de 591,10 euros, não incluindo gastos com a habitação. Estas são algumas das conclusões de um estudo realizado pela HelloSafe Portugal, que concluiu também que 168 euros é o valor que resta mensalmente para lidar com as despesas de habitação.

Mais concretamente, as despesas mensais de um cidadão que receba o salário mínimo absorvem cerca de 67% do valor total do ordenado, sendo que 30% se destinam apenas aos gastos com habitação. Estes valores tornam-se ainda mais claros - e excluindo da equação a despesa com habitação -, em Lisboa (674,60 euros), Cascais (629,50 euros) Porto (627,20 euros) e Leiria (616,20 euros).

No panorama geral, a maior despesa atualmente é mesmo com a habitação (30,6%), seguindo-se o supermercado (26,8%), transportes (14,5%) e restaurantes (13%). Curiosamente, contas da casa, desportos e vestuário representam as despesas mais pequenas no orçamento mensal dos portugueses com um peso de 6,8%, 5,3% e 3%, respetivamente.

Salário mínimo na Europa

Embora não esteja entre os piores países da Europa, Portugal está no 9º lugar no ranking de salários mínimos mais elevados no espaço europeu, estando atrás, de países como Luxemburgo, Alemanha, Bélgica, Países Baixos, Irlanda, França, Espanha e Eslovénia.

Na verdade, o Luxemburgo, a Alemanha e a Bélgica são os três países que têm salários mínimos mais elevados a nível europeu, o que significa, por exemplo, que se as despesas mensais necessárias em Portugal têm um peso de 67% no ordenado mínimo, no Luxemburgo representam apenas 40% dos gastos mensais.

Claro que há países com salários mínimos ainda mais baixos na Europa, inclusive em seis países europeus onde não é sequer possível viver com o ordenado mínimo. Albânia, Bulgária, Letónia, Sérvia, Estónia e Montenegro são países onde as despesas mensais essenciais (não incluindo a habitação) ultrapassam o valor do salário mínimo.