Há um ministro infectado. Governo vai ser todo testado à covid-19

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa (D), conversa com o primeiro-ministro, António Costa (E), à saída da X sessão de apresentação sobre a "situação epidemiológica da covid-19 em Portugal", no Infarmed, em Lisboa, 08 de julho de 2020.

A notícia pode marcar os próximos dias de eventos e reuniões do Governo, que apresenta o Orçamento do Estado 2021 esta segunda-feira e ainda carece de confirmação oficial: um membro do Governo estará infetado com covid-19, avança a Renascença. Entretanto, o Observador confirmou junto do próprio que se trata de Manuel Heitor, Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

O Governo esteve reunido presencialmente em Conselho de Ministros na quinta-feira e voltou a reunir-se este domingo, mas agora de forma remota, para formalizar a aprovação do Orçamento do Estado para 2021.

De acordo com a Renascença, o caso positivo no seio do Governo foi conhecido ao fim do dia deste domingo e já obrigou ao cancelamento de eventos de ministros esta segunda-feira, já que todos devem ficar agora de quarentena, pelo menos até fazerem um teste, o que deve acontecer já esta segunda-feira.

Manuel Heitor © Lusa

Esta notícia terá, certamente, desenvolvimentos durante o dia de hoje.

Recorde-se que no início da semana passada a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, anunciou que ficou de quarentena, depois de ter estado em Portugal para a apresentação do plano de recuperação e ter participado na reunião do Conselho de Estado, em Cascais, no final do mês setembro.

Marcelo Rebelo de Sousa, Eduardo Ferro Rodrigues e António Costa foram testados depois de António Lobo Xavier ser diagnosticado com a covid-19. Os três deram negativo.