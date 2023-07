Habitação. Número de avaliações bancárias caiu, mas valor continua a aumentar

Em junho, realizaram-se cerca de 23 mil avaliações bancárias, a maioria de apartamentos. © Alfredo Cunha/Global Imagens

O valor mediano de avaliação bancária na habitação atingiu, em junho, 1 518 euros por metro quadrado. São mais oito euros (ou 0,5%) que o registado no mês anterior, avança esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). Na comparação homóloga, verifica-se um aumento de 7,9%.

Em junho, o número de avaliações bancárias caiu 1,4% face a maio, tendo sido realizadas cerca de 23 mil (14 880 apartamentos e 8 132 moradias). Já comparando com junho de 2022, há uma redução de 21,3% no número de avaliações.

O valor mediano de avaliação bancária de apartamentos foi 1 692 euros/m2, mais 0,2% face a maio e 8,3% relativamente a junho de 2022, adianta o INE. Os valores mais elevados registaram-se no Algarve (2 160 euros/m2) e na Área Metropolitana de Lisboa (2 033 euros/m2).

A avaliação para apartamentos T2 subiu 22 euros, para 1 727 euros/m2, tendo os T3 descido 2 euros, para 1 492 euros/m2. Estas tipologias representaram 79,1% das avaliações de apartamentos realizadas em junho.

O valor mediano do metro quadrado das moradias atingiu os 1 173 euros em junho deste ano, um acréscimo de 1,7% face a maio e de 4,5% em relação ao mesmo mês de 2022. Os valores mais elevados observaram-se também no Algarve (2 115 euros/m2) e na Área Metropolitana de Lisboa (2 000 euros/m2).

O metro quadrado das moradias T2 subiu 56 euros, para 1 150 euros, tendo as T3 subido 20 euros, para 1 147 euros/m2 e as T4 descido 16 euros, para 1 251 euros/m2. No seu conjunto, estas tipologias representaram 88,5% das avaliações de moradias realizadas no período em análise.

O Algarve, a Área Metropolitana de Lisboa, e a Região Autónoma da Madeira apresentaram valores de avaliação 41,3%, 33,5% e 5,4%, respetivamente, superiores à mediana do país.

Já o Alto Alentejo, Beira Baixa e Beiras e Serra da Estrela foram as regiões que apresentaram valores mais baixos em relação à mediana do país (-47,5%, -47,4% e -46,6% respetivamente).