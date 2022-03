Habitação. Preço da construção nova aumenta 7,2%

© José Carmo/Global Imagens

Os custos de construção de habitação nova aumentaram 7,2% em janeiro deste ano face ao mesmo mês de 2021, revelam as estimativas do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgadas esta quinta-feira.

O preço dos materiais apresentou um acréscimo homólogo de 9,1% e o custo da mão de obra subiu 4,5%

Segundo o INE, o custo dos materiais contribuiu com 5,3 pontos percentuais (pp) para a formação da taxa de variação homóloga do índice de custos de construção de habitação nova e a componente mão-de-obra contribuiu com 1,9 pp.

Entre os materiais que mais pesaram para esta evolução estão os aços, os produtos cerâmicos, o gasóleo e madeiras e derivados de madeira, todos com crescimentos homólogos acima dos 20%

A taxa de variação mensal dos custos de construção de habitação nova foi 1,1% em janeiro de 2022. Os materiais aumentaram 2,7% e a mão de obra diminuído 1,1%