Hospital Garcia de Orta instala 2 800 painéis fotovoltaicos para melhorar eficiência energética

O Hospital Garcia de Orta (HGO), em Almada, está a instalar 2 800 painéis de produção de energia solar para autoconsumo que irão permitir poupar energia e reduzir a emissão de CO2, foi esta terça-feira anunciado.

Em comunicado, a unidade de saúde adianta que o projeto, orçado em mais de 788 mil euros, está em fase de conclusão e realiza-se no âmbito de uma candidatura apresentada ao programa POSEUR (Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos), que tem como objetivo a criação de condições que permitam tornar as instituições mais eficientes do ponto de vista ecológico, através do melhoramento técnico dos seus edifícios e infraestruturas.

Segundo a vogal executiva do Conselho de Administração do HGO, Vera Almeida, com a implementação do projeto integrado de gestão e racionalização energética será possível reduzir a fatura energética das instalações, instalar equipamentos e redes de elevada eficiência energética, reduzir a dependência de combustíveis fósseis e transitar para uma economia com baixas emissões de carbono.

Esta aposta, adianta, tornará o Hospital Garcia de Orta, em Almada, no distrito de Setúbal, "muito mais económico e amigo do ambiente".

Além da instalação dos painéis fotovoltaicos, o HGO procedeu à implementação de um conjunto de outras medidas de melhoria da eficiência energética que incluem a substituição de iluminação por tecnologia LED, a substituição de UTA (Unidade de Tratamento de Ar), a substituição de isolamento da distribuição de energia térmica, a instalação do sistema de monitorização nos sistemas de utilização de energia elétrica e de energia térmica, com controlo automático de 'setpoint' (Sistema de Gestão Centralizada), e a aplicação de isolamento nas paredes exteriores com aglomerado de cortiça.

A conclusão deste projeto está prevista para o final de 2022.