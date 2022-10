Hotéis do Algarve precisam de mais oito mil trabalhadores até finais de 2023

© Unsplash

A Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) estimou esta quarta-feira em quase oito mil pessoas as necessidades de mão-de-obra dos seus associados até finais de 2023, esperando que o governo tenha "visão" para resolver essa escassez.

"Gostaríamos que o governo tivesse visão" para ajudar a resolver os problemas do setor, entre os quais a falta de mão-de-obra, disse o presidente da AHETA, Hélder Martins, em conferência de imprensa onde foi apresentado o estudo "O capital humano na hotelaria e empreendimentos turísticos do Algarve".

O documento, encomendado à Universidade do Algarve através do Laboratório Colaborativo do Turismo e Inovação (KIPt COLAB), indica que "as necessidades de recursos humanos variam entre 4484 e 7906 até finais de 2023, nas empresas inquiridas".

O estudo tem por base uma amostra que representa 54% da capacidade de alojamento no Algarve, 52% da procura turística e 34% do emprego na região.

De acordo com os números divulgados, os associados da AHETA têm atualmente cerca de 17 mil empregados, precisando de aumentar em cerca de 30% esse efetivo.

"As dificuldades de contratação são evidentes, principalmente nas áreas mais operacionais, como sejam a alimentação e bebidas, o alojamento e a manutenção", segundo a responsável pelo relatório, a professora Antónia Correia, também presente.

Mesmo assim, as condições de trabalho no turismo e hotelaria registam "uma melhoria progressiva, no que toca a estabilidade e salário", assegurou, avisando que as "expectativas face ao futuro revelam um muito moderado otimismo".

O valor médio do salário bruto das empresas associadas da AHETA foi de cerca de 1013 euros em 2022, 70% superior ao que os mesmos empreendimentos pagavam em 2015.

Para esta associação, a recente decisão do governo em estabelecer um protocolo de livre circulação de trabalhadores para o setor com os países de língua oficial portuguesa, Marrocos e Índia deve ser agilizado, para assegurar a chegada de mais trabalhadores no próximo ano.

Hélder Martins referiu que "pode haver problemas" na capacidade dos consulados portugueses naqueles países de passarem os respetivos vistos, o que pode vir a atrasar a chegada da mão-de-obra em 2023.

Este dirigente sugeriu que o executivo português estudasse "ajustes" a fazer na carga fiscal, para que as empresas e trabalhadores tivessem mais incentivos ao emprego no setor.

O alojamento dos trabalhadores deslocados é outro grande problema que a AHETA gostaria de ver solucionado, nomeadamente, através da construção de habitação para essa mão-de-obra a um custo inferior aos alojamentos turísticos.

"O custo do alojamento é o maior entrave para que as pessoas venham trabalhar para a nossa região", concluiu.